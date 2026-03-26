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Hilton raddoppia
il portfolio lifestyle
nell’area Emea

Hilton raddoppiail portfolio lifestylenell’area Emea
Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton

Si apre con il sole della Sicilia la nuova stagione lifestyle di Hilton in Emea: il Quiete Taormina Naxos, Tapestry Collection by Hilton, aprirà nell'estate 2026 con 103 camere sulla Baia di Capo Taormina, due ristoranti, tre piscine, una spa e un beach club per eventi fino a 500 persone.

È la punta di diamante di un'espansione senza precedenti: Hilton ha già superato quota 100 hotel lifestyle operativi nella regione Emea e conta oltre 100 nuove strutture in fase di sviluppo, per un totale di 200 unità tra operative e in pipeline

Negli ultimi tre anni il portfolio lifestyle Emea è più che raddoppiato, trainato da riconversioni e nuove costruzioni in destinazioni urbane, turistiche e culturali. Tra gli accordi appena firmati in Europa spiccano il debutto di Motto by Hilton in Francia (a Parigi La Villette nel 2028) e di Tapestry Collection by Hilton in Germania con il Cologne City Centre nel 2027.

Si aggiungono strutture a Saint-Tropez, Cork, Plymouth e due nuovi hotel a Parigi. “Prevediamo di raddoppiare la nostra presenza lifestyle nei prossimi anni” dice Simon Vincent, Evp e president Emea di Hilton.

A sostenere lo slancio anche Canopy by Hilton (32 strutture), Tempo by Hilton (6 in sviluppo) e l'accordo esclusivo con Yotel.

Paola Trotta

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