Si apre con il sole della Sicilia la nuova stagione lifestyle di Hilton in Emea: il Quiete Taormina Naxos, Tapestry Collection by Hilton, aprirà nell'estate 2026 con 103 camere sulla Baia di Capo Taormina, due ristoranti, tre piscine, una spa e un beach club per eventi fino a 500 persone.

È la punta di diamante di un'espansione senza precedenti: Hilton ha già superato quota 100 hotel lifestyle operativi nella regione Emea e conta oltre 100 nuove strutture in fase di sviluppo, per un totale di 200 unità tra operative e in pipeline

Negli ultimi tre anni il portfolio lifestyle Emea è più che raddoppiato, trainato da riconversioni e nuove costruzioni in destinazioni urbane, turistiche e culturali. Tra gli accordi appena firmati in Europa spiccano il debutto di Motto by Hilton in Francia (a Parigi La Villette nel 2028) e di Tapestry Collection by Hilton in Germania con il Cologne City Centre nel 2027.

Si aggiungono strutture a Saint-Tropez, Cork, Plymouth e due nuovi hotel a Parigi. “Prevediamo di raddoppiare la nostra presenza lifestyle nei prossimi anni” dice Simon Vincent, Evp e president Emea di Hilton.

A sostenere lo slancio anche Canopy by Hilton (32 strutture), Tempo by Hilton (6 in sviluppo) e l'accordo esclusivo con Yotel.

Paola Trotta