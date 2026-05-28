Numa, nuovo indirizzo di appartamenti urban chic a Milano

Continua l’espansione di Numa. Il brand di ospitalità digitale annuncia l’apertura del nuovo Numa Milano Montenero, complesso di residente private situato in via Presolana 6.

La struttura, recentemente ristrutturata, si distingue per il suo stile urban chic e per l’architettura lineare e minimalista.

Al suo interno 55 appartamenti finemente arredati, ciascuno dotato di ampie logge private, 35 posti auto e un intero piano terra dedicato a servizi inclusivi, tra cui spazi di coworking e un’area fitness, che si affacciano su un giardino privato interno.

“Come Numa siamo orgogliosi di questa nuova apertura a Milano - commenta Umberto Ottaviani, general manager di Numa Italia -. Con Numa Montenero non stiamo solo aggiungendo un indirizzo strategico al nostro portfolio, ma stiamo dimostrando la vera forza del nostro modello operativo. Grazie alla nostra tecnologia proprietaria, siamo riusciti ad assumere la gestione dell’asset e a aprire la struttura al pubblico in meno di due settimane, un traguardo di efficienza impensabile per l’hôtellerie tradizionale. Il mercato dell’ospitalità è cambiato profondamente: il viaggiatore di oggi è sempre più nativo digitale che non cerca servizi superflui o i classici formalismi alberghieri. Cerca un’esperienza fluida dal check-in al check-out, flessibilità totale e un prodotto di altissima qualità ma rigorosamente ‘no frills’. Numa risponde esattamente a questa esigenza, restituendo all’ospite il pieno controllo del proprio tempo.”