A Creta oppure a Sharm, sempre con Going per Resort con stile

È Creta la novità di Going nell’estate 2024: per la sua linea Resort, il tour operator di MSC Cruises propone l’Aquila Elounda, struttura a picco sul mare nel distretto più chic dell’isola, dove si trova l’insediamento di hotel e residenze di lusso che lo hanno reso famoso come meta di star del cinema e capi di stato. Come la conosciamo oggi, Elounda ha iniziato a configurarsi con i primi grandi alberghi negli Anni Settanta, tuttavia il suo inconfondibile paesaggio mediterraneo e le spiagge di sabbia fine ne hanno decretato il ruolo di set cinematografico già nel 1962 con Walt Disney e una produzione intitolata “The Moon Spinners”, per poi proseguire per oltre un decennio con altre pellicole cinematografiche come il thriler “The Other Side of Midnight” con il forte di Spinalonga a rappresentare un carcere di massima sicurezza. Oggi è a pieno titolo la rinomata “riviera cretese” costellata di resort a 5 stelle, di cui l’Aquila Elounda Village rappresenta l’approdo per una vacanza di relax (la struttura è adults only) e di mare con leggere divagazioni culturali. La scelta di Going Resort ha considerato l’accessibilità aerea di Creta, supportata da una programmazione-voli (opzionati dal tour operator) da diversi aeroporti italiani, e il servizio eccellente di accoglienza, tale da potere offrire ai viaggiatori e alle agenzie di viaggi un pacchetto all inclusive in linea con un prodotto luxury. Nel segno della Going Stylosophy: stile raffinato, location “Top”, mari tonificanti.

Ristorazione di qualità

Affacciato su una spiaggia privata sulla baia di Mirabello, il resort offre centro benessere e palestra, un campo da tennis, diverse piscine, ma soprattutto un colpo d’occhio sul mare che fa subito apprezzare l’ineguagliabile fascino mediterraneo dell’isola greca. Il design delle camere e degli spazi è elegante, predominano il bianco e il blu per una immersione totale in una vacanza balneare energizzante, ma distensiva. I ristoranti sono 4, tra i quali il Culinarium ideale per la sera: si trova nei giardini del resort accanto alla cappella greco-ortodossa e la cucina si orienta a specialità greche e cretesi. Per chi ama le terrazze, invece, è consigliato il Firepit sopra la spiaggia privata, dedicato ai fan della griglia.