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Ita Airways per il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna

Sarà ancora Ita Airways ad accompagnare Papa Leone XIV nel suo prossimo viaggio apostolico, in programma in Spagna. La partenza è prevista per il prossimo 6 giugno dall’aeroporto di Roma Fiumicino in direzione Madrid. Il volo verrà effettuato utilizzando un A320neo.

“Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l'aeroporto di Roma Fiumicino il prossimo 6 giugno sarà presente per Ita Airways il presidente Sandro Pappalardo - spiega la compagnia -. Il supervisore del volo e delle attività di bordo sarà il Comandante Fabio Polloni; l’equipaggio complessivo sarà di 10 persone, 3 piloti e 7 assistenti di volo, a cui si unisce il team Ita Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, insieme alla delegazione pontificia viaggeranno con Papa Leone XIV i rappresentanti della stampa italiana e internazionale”.

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