Intrieri, Aeroitalia: “Serve un tavolo tecnico per risolvere l’emergenza carburante”

Un tavolo tecnico urgente per risolvere le problematiche legate alla crisi energetica e del carburante. Questa la richiesta che avanza l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“L’attuale scenario internazionale, caratterizzato da forti tensioni e volatilità nei mercati energetici, sta generando difficoltà crescenti per tutte le compagnie aeree che operano sul territorio nazionale - rimarca in una nota -. Questa situazione rischia di compromettere non solo l’accessibilità delle nostre isole ma anche la tenuta della stagione estiva, ormai alle porte”.

Il numero uno di Aeroitalia chiede perciò al dicastero guidato da Matteo Salvini “l’attivazione urgente di un tavolo tecnico di confronto, che coinvolga tutte le parti interessate: autorità nazionali, rappresentanti delle Regioni maggiormente impattate, compagnie aeree, gestori aeroportuali e operatori del settore energia”.

“Solo attraverso un dialogo concreto e trasparente - prosegue - sarà possibile individuare soluzioni condivise e tempestive per affrontare un’emergenza che riguarda la coesione territoriale, la mobilità dei cittadini e la competitività del nostro Paese. Aeroitalia è pronta a fare la propria parte, in uno spirito di piena collaborazione nell’interesse degli utenti e del sistema di trasporto aereo italiano”.