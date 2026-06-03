NYX Hotel Rome: ultimato il restyling per la struttura di Leonardo Hotels

Il restyling di NYX Hotel Rome è stato ultimato e il nuovo lifestyle hotel firmato Leonardo Hotels può completare la sua apertura offrendo agli ospiti la piena operatività di tutti i suoi servizi dedicati ai viaggiatori leisure e business. Secondo indirizzo italiano del brand NYX Hotels by Leonardo Hotels dopo Milano, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Vaticano, nasce dalla riqualificazione dell’ex Hotel Cicerone e dispone di 324 camere distribuite su otto piani, ampie aree comuni e due ristoranti.

Il primo è il Ristorante Tullia, la cui proposta gastronomica valorizza i grandi classici della cucina romana, dal tonnarello cacio e pepe ai saltimbocca alla romana, insieme a piatti pensati per la condivisione come la selezione di formaggi del Lazio e una proposta di pizze gourmet. Vi è inoltre il Clash Restaurant & Bar, che si caratterizza per il suo concept urban e cosmopolita, con un’offerta street food internazionale servita in un ambiente giovane e dinamico. Completano gli spazi una terrazza interna, spa, palestra, quattro spazi meeting modulari per un totale di 223 mq e un ricco calendario di eventi, che spazia dai DJ set fino ai vernissage di artisti locali.

Gli interni, firmati dall’interior designer Andreas Neudahm, riflettono lo spirito creativo e anticonvenzionale distintivi del brand NYX Hotel, con colori caldi, materiali originali e motivi audaci che creano un senso di accoglienza e benessere.