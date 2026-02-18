In Europa è ormai arrivato a contare 123 strutture, ma all’Italia Leonardo Hotels continua a guardare con grande interesse per proseguire nella sua marcia e ora i suoi occhi si appuntano sulle location del Sud. “Nel periodo post-Covid - spiega Yoram Biton, Managing Director Central Europe - il gruppo ha aperto tre hotel in Italia: a Lazise il Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa e poi a Roma il Leonardo Boutique Hotel Rome Monti e il NYX Hotel Rome. Ora ci concentriamo anche su resort e destinazioni leisure e le aree di maggiore interesse includono Sicilia, Napoli, costiera amalfitana, Puglia e Sardegna. In generale, comunque, lo sviluppo rimane fortemente focalizzato sull’Europa meridionale, con particolare attenzione anche a Spagna, Portogallo e Grecia”.

Il lancio completo dell’NYX Hotel Rome

Intanto, però, la prossima mossa nel nostro Paese sarà il lancio completo dell’NYX Hotel Rome, previsto in primavera, come ci spiega Monica Stefanelli, Cluster Italy Director of Sales: “Grazie a un importante intervento di rigenerazione urbana è stato possibile riconvertire e ottimizzare diversi spazi, aumentando l’inventario camere da 301 a 324, distribuite su otto piani”.

Al primo piano si trovano quattro sale meeting di diversa capienza e una terrazza che ospita un bar all’aperto. “In una fase successiva - prosegue Stefanelli - sarà realizzata anche una piscina urbana profonda 90 cm. La spa e la palestra sono collocate al piano interrato, con accesso disponibile dalla mattina fino alla sera, e la struttura dispone di reception attiva 24 ore su 24, bar e ristorante sempre aperti, oltre a un ristorante à la carte, Tullia, con ingresso indipendente per gli ospiti esterni e una proposta gastronomica distintiva, situato all’angolo dell’edificio”.

Una struttura che, dunque, fa dell’interscambio tra interno ed esterno la sua cifra distintiva, ponendosi come hub urbano per eventi musicali, artistici e di moda. Un progetto importante, così come lo è la cifra stanziata per l’asset: “Per il progetto NYX Hotel Rome - conferma Yoram Biton - è stato previsto un budget complessivo di 30 milioni di euro”.

Investimenti che non sono solo orientati a una crescita quantitativa, ma anche qualitativa, come tiene a sottolineare Stefanelli: “Il gruppo investe in modo significativo nella formazione del personale, nella salute e sicurezza, nella diversità e inclusione e in pratiche di impiego eque - ci dice -. Grande attenzione è inoltre riservata alla sicurezza e al benessere degli ospiti, all’accessibilità e al servizio responsabile, così come al sostegno delle comunità locali e alla collaborazione con fornitori del territorio”.

Nel 2025, inoltre, tutte le strutture italiane del gruppo, insieme al Leonardo Boutique Hotel Paris Opéra, hanno ottenuto la certificazione Green Key: “Un riconoscimento - precisa Stefanelli - che conferma l’adozione di pratiche strutturate e verificabili che coinvolgono l’intera operatività alberghiera, dalla gestione delle risorse ai processi interni, fino alle attività quotidiane dei diversi reparti”. Le iniziative vanno dai sistemi di monitoraggio dei consumi ai programmi di formazione dedicati al personale, dalla riduzione dell’impronta ambientale attraverso programmi di efficienza energetica e idrica all’adozione di sistemi energetici intelligenti.