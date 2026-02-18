Informativo ed emozionale: il nuovo sito web di Amo il Mondo

Il suo obiettivo è offrire un’esperienza di navigazione intuitiva, veloce e ispirazionale. Stiamo parlando del nuovo sito web di Amo il Mondo, che nasce come punto d’incontro tra ispirazione digitale e consulenza personalizzata. Se, infatti, l’utente può esplorare con facilità centinaia di itinerari, ogni proposta è personalizzabile grazie alla consulenza degli esperti del tour operator, che affiancano gli agenti in tutte le fasi della progettazione dei viaggi su misura per i loro clienti.

“Abbiamo voluto creare uno strumento che fosse non solo informativo, ma soprattutto emozionale, capace di ispirare le persone e guidarle verso il loro prossimo viaggio da sogno - sostiene Chiara Patanè, Executive VP di Amo il Mondo -. Il nuovo sito riflette la nostra visione: ogni viaggio è unico e dev’essere costruito con cura, passione e profonda conoscenza delle destinazioni”.

Accessibile da tutti i dispositivi - desktop, tablet e smartphone - il sito consente di individuare rapidamente il viaggio ideale grazie a un motore di ricerca avanzato e a filtri intelligenti e propone itinerari semplificati, con una struttura chiara e immediata. Presenta anche nuove sezioni dedicate alle ispirazioni di viaggio, alle escursioni e ai viaggi di nozze.

Il lancio del nuovo portale si inserisce nel percorso di innovazione digitale già avviato da Amo il Mondo, tra cui rientra Amo Suite, il nuovo sistema di prenotazione online rivolto al trade e disponibile nell’Area Agenzie, il cui obiettivo è rendere pensato per rendere la progettazione dei viaggi più semplice e rapida.