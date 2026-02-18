Possibili stanziamenti fino a un miliardo di euro e una struttura parallela alla Protezione civile per accelerare interventi di demolizione, messa in sicurezza e riduzione del rischio idrogeologico. Questi i punti principali del decreto legge per l’emergenza maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Un testo che arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri e che prevede, per Niscemi, la nomina a commissario straordinario per l’area del capo della Protezione civile, Fabio Ciciliani.

Secondo le anticipazioni fornite da Il Sole 24 Ore a Niscemi è dedicato un capitolo speciale, con lo stanziamento di 150 milioni di euro per la città colpita dalla gigantesca frana. A rafforzare il pacchetto una delibera della presidenza del Consiglio che dal Fondo emergenze recupera altri 400 milioni: 200 nel 2026 e altri 200 nel 2027. Risorse destinate a coprire i primi interventi sui territori colpiti dal ciclone Harry. Secondo Il Sole 24 ore si potrebbe arrivare a stanziare addirittura un miliardo di euro, ma si tratta solo di un’ipotesi, dal momento che si dovranno trovare i fondi.

Nel provvedimento c’è anche la tanto attesa sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi, che dovrebbe però fermarsi al 30 aprile prossimo. Ai lavoratori subordinati del settore privato, inclusi gli agricoli, impossibilitati a svolgere la loro attività il provvedimento riconosce, inoltre, un’integrazione al reddito fino all’80% della retribuzione erogata dall’Inps, per un massimo di 90 giornate (che scendono a 15 nel caso di impossibilità di recarsi al lavoro) ed entro il limite temporale del 31 maggio. Per gli autonomi è invece prevista un’indennità una tantum.

Per le imprese lo schema congela dal 18 gennaio fino al 31 marzo i versamenti per le Camere di commercio e gli adempimenti contabili e societari e fino al 30 aprile tutti i termini per i relativi adempimenti amministrativi e il pagamento delle conseguenti sanzioni previste dalla vigente normativa”.