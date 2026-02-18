TTG Italia
Italian Exhibition Group

eDreams, l’abbonamento Prime verso una formula ‘all travel’

L’abbonamento Prime di eDreams ODIGEO si evolve verso una formula ‘all travel’. L’azienda ha annunciato il potenziamento strategico del programma nel settore ferroviario.

Un’operazione che - oltre a cogliere l’opportunità della crescita della domanda per il trasporto su rotaia in Europa - consolida Prime come abbonamento di viaggio completo, integrando l’offerta ferroviaria a voli, hotel, pacchetti vacanza e noleggio auto.

“L’espansione della nostra offerta ferroviaria è una naturale evoluzione della nostra strategia per costruire la piattaforma di viaggio più completa al mondo - spiega Dana Dunne, chief executive officer di eDreams ODIGEO -. Introducendo rate mensili e trimestrali flessibili per l’abbonamento annuale, abbiamo creato le condizioni per il nostro ingresso in questo mercato da 40 miliardi di euro. Sfruttando la nostra tecnologia IA - continua Dunne -, stiamo contribuendo ad offrire ai nostri abbonati un mercato ferroviario meno frammentato, con un’esperienza di prenotazione fluida tra diverse modalità di trasporto. L’accoglienza positiva che stiamo riscontrando in Italia e in Spagna conferma che il nostro modello di abbonamento è adeguatamente posizionato nel settore. Saremo lieti, inoltre, di portare presto questa comodità a un numero ancora maggiore di utenti nel resto d’Europa”.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana