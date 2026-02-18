Abusivismo e trasporto non di linea, le richieste di Assoviaggi

Contrastare abusvismo e irregolarità; adeguare l’offerta del trasporto non di linea ai flussi turistici; prevedere accessi regolamentati ma non penalizzanti alle Ztl; integrare le scelte sulla mobilità con le politiche di accoglienza turistica. Sono questi i punti principali esposti da Assoviaggi Confesercenti nel corso dell’Audizione che si è tenuta presso la IX Commissione Trasporti della Camera.

Secondo l’associazione “le agenzie di viaggi, ai sensi del Codice del Turismo, svolgono attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché ogni altra prestazione turistica funzionale alla fruizione del pacchetto da parte del cliente. Fra tali prestazioni complementari la normativa e la giurisprudenza riconoscono da tempo anche il trasporto di persone. E come confermato dalla Corte di Cassazione nella prestazione dei servizi oggetto di un ‘pacchetto tutto compreso’, le agenzie di viaggi possono svolgere direttamente l’attività di trasporto di persone con mezzi propri o di noleggio di autovetture”.

In base a questi presupposti Assoviaggi ha richiesto una regolamentazione moderna e funzionale, capace di garantire legalità e controlli senza penalizzare la mobilità di famiglie, gruppi organizzati, scuole e viaggiatori con esigenze particolari: “Le imprese del turismo hanno bisogno di un sistema che assicuri certezza del servizio, tempi adeguati e un’offerta sufficientemente ampia rispetto alla domanda reale, oggi in forte espansione”, ha poi concluso l’associazione.