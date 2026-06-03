Gnv investe sul Marocco: due nuove navi operative sulle linee marocchine

Gnv rafforza il proprio impegno sul Marocco destinando al Paese le due navi più nuove e tecnologicamente avanzate della propria flotta, Gnv Aurora e Gnv Virgo. Entrambe sono alimentate a gas naturale liquefatto (gnl). La scelta, insieme alle partecipate celebrazioni per il battesimo di Gnv Aurora a Tangeri, conferma la centralità dei collegamenti intra-mediterranei nelle strategie di sviluppo della Compagnia e il ruolo sempre più rilevante del mercato nordafricano all’interno del network.

Le nuove rotte delle due navi

Gnv Aurora e Gnv Virgo saranno operative rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° luglio sulle rotte tra Tanger Med, Barcellona e Genova. Il capoluogo catalano fungerà da hub di transito per l’intero network di collegamenti tra Marocco, Spagna e Italia, mentre Genova sarà il principale porto di bunkeraggio di gnl per le due unità, che effettueranno rifornimento mediamente ogni 4-5 giorni.

Con questo dispiegamento della flotta, Gnv si prepara alla stagione estiva 2026 e a supportare i flussi passeggeri legati all’operazione Marhaba, che ogni anno, tra giugno e metà settembre, coinvolge oltre tre milioni di cittadini marocchini residenti in Europa nei viaggi da e verso il Paese d’origine.

La cerimonia di battesimo a Tangeri

In questo contesto si è svolta il 2 giugno, presso il porto di Tangeri Ville, la cerimonia di battesimo di Gnv Aurora, seconda unità alimentata a gnl e parte di un piano di rinnovo della flotta al 2030 del valore complessivo di 1,3 miliardi di euro che prevede ulteriori quattro nuove navi in consegna a partire dal 2027 con cadenza semestrale.

Nel corso dell’evento, che ha visto la partecipazione di oltre 500 ospiti, sono intervenuti il presidente esecutivo di Gnv Pierfrancesco Vago, l’amministratore delegato Matteo Catani, Abdessamad Kayouh, ministro dei Trasporti e della Logistica del Regno del Marocco, Fatim-Zahra Ammor, ministra del Turismo e dell’Artigianato del Regno del Marocco, e Pasquale Salzano, ambasciatore d’Italia in Marocco. Presenti anche Mohammed Kabbaj, partner storico di Gnv in Marocco, e Carole Montarsolo, direttrice generale di Gnv Marocco.