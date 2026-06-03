Ethiopian Airlines apre i voli diretti su Mauritiurs

Debutterà il prossimo 12 luglio il nuovo collegamento diretto per Port Louis a Mauritius effettuato da Ethiopian Airlines, la compagnia rappresentata in Italia da Distal. Tre frequenze alla settimana per favorire il turismo, stimolare gli scambi commerciali e rafforzare le relazioni tra i popoli, creando al contempo un importante collegamento tra i mercati regionali e il network globale della compagnia.
“In qualità di compagnia leader del continente - sottolinea il ceo Mesfin Tasew -, l’espansione del nostro network africano continua a essere una delle nostre principali priorità, in linea con la nostra visione di rafforzare la connettività tra i Paesi africani e collegare il continente in modo sempre più efficace con il resto del mondo”.
Prima dell’introduzione di questo collegamento diretto, Ethiopian Airlines serviva Mauritius attraverso accordi interline e codeshare via hub regionali come Johannesburg, Nairobi e Antananarivo.
Remo Vangelista