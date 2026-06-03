Boeing 777X: la certificazione slitta al 2027

Si profila un nuovo rinvio per la certificazione del nuovo widebody della Boeing, il 777X, l’aereo capace di percorrer lunghissime distanze senza scali intermedi. L’ultima previsione è ora fissata per il 2027, portando così a 7 anni il ritardo rispetto alle stime iniziali.

Il cliente di lancio Lufthansa prevedeva le sue prime consegne all'inizio del 2027, ma considerando la nuova rivelazione, ciò potrebbe non essere più possibile.