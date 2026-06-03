Gattinoni Events sceglie Francesca Marini per crescere su Roma

New entry nel management di Gattinoni Events. Il gruppo ha infatti deciso di rafforzare la presenza su Roma con la nomina di Francesca Marini nel ruolo di head oh events Roma. Forte di una lunga esperienza nel settore maturata nel settore delle grandi produzioni, avrà il compito di sviluppare ulteriormente Gattinoni Events nella Capitale, mettendo a disposizione un know-how trasversale che spazia dagli eventi istituzionali alla produzione di grandi eventi.

“La sua esperienza, il suo stile e la sua professionalità rappresentano un valore aggiunto concreto per Gattinoni Events – sottolinea Elisa Presutti, managing director Gattinoni Events -: con il suo ingresso rafforziamo il nostro management e diamo ulteriore impulso a una visione degli eventi sempre più strategica, distintiva e orientata alla qualità. Il nostro obiettivo è continuare a offrire ai clienti progetti capaci di creare valore, relazione e memorabilità”.

Nei suoi 25 anni di esperienza Marini ha gestito eventi istituzionali e congressuali di rilievo nazionale e internazionale, con una consolidata esperienza nei protocolli e nel coordinamento di progetti complessi. “Ho scelto di entrare nel Gruppo Gattinoni perché ho riconosciuto una realtà solida, dinamica e in continua evoluzione, capace di valorizzare le persone e la qualità dei progetti”, conclude Marini.