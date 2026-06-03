Etnia Travel Concept scommette su Portogallo e Spagna con la nuova programmazione ‘Penisola Iberica’

Un’offerta che unisce le anime di Portogallo e Spagna attraverso itinerari che combinano tradizioni, paesaggi e identità di due popoli profondamente diversi, ma complementari. È questo ‘Penisola Iberica’ il nuovo prodotto che va ad arricchire la programmazione targata Etnia Travel Concept.

“Abbiamo scelto di sviluppare la Penisola Iberica perché rappresenta una sintesi perfetta tra accessibilità, autenticità e varietà - spiega Francesca Morellini, responsabile del prodotto e dei product managers di Etnia -. Portogallo e Spagna condividono radici culturali forti, ma conservano anime molto differenti: il Portogallo più intimo, malinconico e contemplativo; la Spagna più vibrante, passionale e dinamica. Insieme permettono di creare itinerari estremamente ricchi e personalizzabili.”

Dal fascino nostalgico di Lisbona alle atmosfere vivaci di Porto, passando per l’eleganza di Madrid, l’energia creativa di Barcellona, i villaggi bianchi dell’Andalusia o la spiritualità del Camino de Santiago, il nuovo prodotto Etnia non si limita alle grandi icone, ma costruisce viaggi esperienziali pensati per entrare in contatto con il territorio.

Nella programmazione ‘Penisola Iberica’, infatti, esperienze enogastronomiche - come le degustazioni nelle quintas della valle del Douro o i tapas tour nei mercati storici spagnoli -, soggiorni in boutique hotel ricchi di personalità, incontri con produttori locali e percorsi culturali permetteranno ai viaggiatori di vivere la vera anima dei territori.

Valore aggiunto la possibilità di creare combinazioni tra i due Paesi, sfruttando collegamenti rapidi e naturali tra le diverse regioni. Si potranno così abbinare, ad esempio, Lisbona e Andalusia, Porto e Galizia, Madrid e le Azzorre, oppure creare itinerari più completi tra città d’arte, oceano e natura.

“Il viaggiatore oggi cerca esperienze fluide, non confini,” continua Francesca Morellini. “La Penisola Iberica ci permette di costruire programmi su misura che mescolano città, mare, cultura, gastronomia e paesaggi naturali, mantenendo sempre un perfetto equilibrio tra scoperta e comfort.”

Grande attenzione è dedicata anche alle destinazioni insulari, come l’arcipelago delle Azzorre, Madeira e Porto Santo.

A guidare lo sviluppo della nuova destinazione ‘Penisola Iberica’ saranno due figure chiave interne al team prodotto di Etnia Travel Concept, Simona Morellini e Tiziana Tracanelli, entrambe da tempo parte dell’azienda.