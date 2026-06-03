Ritorna il Forlì-Londra dopo 8 anni di assenza

L’ultima volta in cui l’aeroporto di Forlì era stato collegato direttamente con Londra era il 2008, con 132mila passeggeri trasportati nell’anno.

Ora il collegamento con la capitale inglese è tornato: il primo decollo verso Stansted è avvenuto stamattina. Il volo sarà operato ogni mercoledì e sabato.

La rotta punta sia sul traffico incoming che su quello outgoing, come spiega Riccardo Pregnolato, accountable manager F.A. Srl: “Torniamo a connetterci con una delle destinazioni più importanti del Vecchio Continente, meta tra le preferite per ragioni di turismo, studio, lavoro e che consentirà al territorio della Romagna di poter usufruire di un’opportunità di viaggio estremamente ricca e affascinante. L’augurio è che attraverso la Londra-Forlì anche gli inglesi, sempre più numerosi nella nostra Regione, lo certificano le statistiche del turismo, possano utilizzare questi collegamenti quale ulteriore porta d’accesso all’Emilia-Romagna”.

Nei giorni scorsi, proprio in occasione della nuova rotta, è stato anche attivato insieme a Start Romagna, Trenitalia Tper e Comune di Forlì un servizio Bus Terminal che collegherà, su prenotazione, la stazione ferroviaria di Ravenna all’aeroporto di Forlì. Il servizio, essendo progettato apposta per il nuovo volo, sarà attivo il mercoledì e il sabato.