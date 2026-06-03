Rail Europe integra Leo Express nella propria rete

Arriva anche Leo Express nella rete di partner ferroviari di Rail Europe. Si tratta di un operatore ferroviario ceco che opera anche su Polonia, Slovacchia e Germania oltre che sulla Repubblica Ceca. Con questa new entry i clienti di Rail Europe possono ora prenotare direttamente sulla piattaforma viaggi che collegano città come Praga, Cracovia, Varsavia, Ostrava e Olomouc.

“Il trasporto ferroviario europeo è ancora troppo frammentato e troppo complesso da utilizzare oltre i confini nazionali. Il nostro compito in Rail Europe è renderlo più semplice – spiega il ceo Björn Bender -. Ogni nuova integrazione amplia l’accesso alla rete ferroviaria e riduce le complessità per viaggiatori e partner. Leo Express rappresenta un ulteriore passo importante per collegare una parte sempre maggiore dell’Europa attraverso il treno”.

La partnership rappresenta la terza importante espansione della rete di Rail Europe dall’inizio dell’anno, dopo l’integrazione di BritRail ed European Sleeper.