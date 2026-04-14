Dal consiglio di amministrazione dell’Enac al ruolo di capo della strategia marketing e della comunicazione di Ita Airways. Sarebbe questa la scelta compiuta dal cda della compagnia, che si è tenuto ieri, nei confronti di Benedetta Fiorini, ex deputata leghista, caldeggiata dall’attuale Governo.

Secondo quanto anticipato da Repubblica, la nomina sarebbe avvenuta al termine di un’ampia fase di verifica legale sulla sua compatibilità, in quanto facente parte di un ente che controlla le compagnie e quindi anche la stessa Ita. Verifica che, secondo quanto comunicato al quotidiano, avrebbe dato esito negativo, in aggiunta poi alle dimissioni della stessa Fiorini dal cda dell’Enac.

La nuova manager ha un importante curriculum dirigenziale sia nel settore privato, con incarichi in Unicredit e in Max Mara, sia nel pubblico con i Governi Monti e Letta. Fino all’incarico in Enac e, prossimamente, anche nel cda dell’Eni. Oltre a far parte della commissione di esperti di cinema nel Ministero della Cultura guidato da Alessandro Giuli.