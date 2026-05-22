L’inverno di Explora II: nel Mediterraneo con la presidente

Si chiama ‘La serenità del Mediterraneo’ la collezione di viaggi di Explora Journeys che il brand di crociere effettuerà nell’inverno 2026-2027 su Explora II e presenterà una prospettiva autentica e ricca di anima del Mediterraneo, tra luci più soffuse, strade meno affollate e connessioni culturali più profonde.

“Il Mediterraneo rivela un carattere completamente diverso quando l’intensità dell’estate svanisce, mostrando una bellezza che invita a un viaggio lento, autentico e profondamente vissuto - dice la presidente di Explora Journeys Anna Nash -. Non vedo l’ora di essere a bordo di Explora II questo dicembre per condividere con i nostri ospiti questa stagione più contemplativa”.

Fra le novità di programmazione dell’inverno, infatti, il President’s Journey, un viaggio da Barcellona a Lisbona dal 9 al 15 dicembre guidato dalla stessa Anna Nash. Questo President’s Journey offrirà un’opportunità privilegiata per avvicinare il cuore del brand alla sua comunità più fedele e creerà uno spazio dedicato a connessioni autentiche e conversazioni condivise. Durante la traversata, Anna curerà personalmente una serie di momenti speciali, avvicinando gli ospiti alle idee, alle persone e ai dettagli distintivi che definiscono l’approccio di Explora Journeys al lusso contemporaneo in mare. Attraverso conversazioni ed esperienze coinvolgenti, gli ospiti potranno vivere una prospettiva unica e personale del brand, con occasioni di interazione diretta e un accesso privilegiato al mondo Explora Journeys.

Inoltre, per l’inverno Explora lancia una nuova collezione di itinerari brevi, pensata per chi scopre Explora Journeys per la prima volta, per chi desidera ritrovare il proprio “Ocean State of Mind” o per chi cerca una fuga mediterranea con pochi giorni a disposizione.

Tra le esperienze più suggestive della collezione “Serene Mediterranean Journeys” figurano i paesaggi vulcanici di Lanzarote, i villaggi arroccati di Oia e Fira a Santorini, la ricchezza culturale della Sicilia e della Tunisia, pernottamenti a Casablanca, Málaga e Madeira, oltre a momenti più intimi in destinazioni come Patmos, La Gomera e Siracusa.

Esperienze originali in destinazione accompagnano il viaggio: a Malaga, l’eredità di Picasso prende vita tra le strade della sua città natale, culminando con un’apertura esclusiva del Museo Picasso per approfondire la sua opera; a Palermo, uno storico palazzo introduce gli ospiti al mondo della Duchessa di Palma e alle raffinate tradizioni culinarie siciliane; a Tangeri, il ritmo dei souk accompagna alla scoperta della cucina marocchina con la preparazione di un tradizionale tajine e vicino Livorno, lungo il celebre Viale dei Cipressi in Toscana paesaggi silenziosi conducono invece a esperienze legate alle tenute locali e ai vini che raccontano il territorio e la sua eredità.