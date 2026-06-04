Espansione europea per Next Yacht Club

Next Yacht Group accelera sul fronte dell’espansione internazionale e rafforza la presenza commerciale nell’Adriatico e nell’Europa Centrale. Il gruppo nautico italiano ha annunciato la nascita di Next Yacht Adriatic e Next Yacht Germany grazie a una partnership strategica con Splendid Yachting AG, realtà attiva nella vendita, nel charter e nel brokerage di yacht in Croazia, Slovenia, Germania, Austria e Svizzera.

L’operazione punta a sostenere la crescita dei brand Maiora e AB Yachts nei principali mercati europei della nautica. Dopo il lancio di Next Yacht Spain, il gruppo amplia così la propria rete internazionale. Fondato nel 2021, Next Yacht Group dispone di oltre 67 mila mq di superficie produttiva tra Viareggio e Massa, impiega più di 130 professionisti, registra una crescita del personale del 140% negli ultimi quattro anni, ha consegnato oltre 380 yacht e ne ha 21 attualmente in costruzione.