“Stiamo lavorando per rendere l’esperienza in montagna sempre più completa e personalizzata, integrando servizi, territorio e qualità dell’offerta in una logica di lungo periodo. È questa visione che ci guida anche nello sviluppo futuro, in Italia e sui mercati internazionali”. Salvatore Piazza, vicedirettore generale TH Resort, traccia la linea del gruppo sul segmento neve,a fronte di una stagione invernale che ha registrato una performance solida.

Complici condizioni meteo favorevoli e una domanda sostenuta, la stagione neve nelle strutture montane del Gruppo ha registrato un incremento del fatturato pari a circa 4 milioni di euro rispetto allo scorso anno, corrispondente a una crescita del +9,2%. In aumento anche le presenze, che segnano +22.800 unità, pari a un +5,1%. “I risultati di questa stagione - commenta Piazza - confermano la solidità del nostro posizionamento, ma soprattutto la capacità di interpretare in modo evolutivo le esigenze degli ospiti”.

Trainano TH Club e Mice

A trainare i risultati è il modello TH Club, ma si è rivelato strategico anche il segmento Mice, che si sta confermando leva fondamentale per la destagionalizzazione, chiudendo con un 12% in più di fatturato.

In crescita anche il segmento internazionale, che nei mesi invernali ha raggiunto una quota pari al 50% del totale delle presenze, confermando l’attrattività dell’offerta TH Resorts sui mercati esteri.

Nel solco di queste performance, TH Resorts continua a investire nel miglioramento dell’esperienza complessiva dei suoi TH Alpine, focalizzandosi nello sviluppo dei centri benessere e delle aree spa, sempre più centrali nella proposta di soggiorno. Grande attenzione è riservata anche alla ristorazione, con un forte orientamento alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla collaborazione con i territori, che nell’esperienza dei TH Alpine si concretizza nella figura del Commis Gourmet.