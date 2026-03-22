TH Group incontra il trade piemontese per il Cuneo-Sharm

Un charter da Cuneo a Sharm el Sheikh per tutto il mese di agosto. È questa la proposta presentata da TH Group, attraverso il brand Baobab, al trend del Piemonte, che l’operatore ha incontrato nei giorni scorsi.

“Crediamo fortemente nella destinazione – aggiunge Alessandro Gandola, direttore brand Baobab – anche in momenti difficili come questi. Pensiamo che dopo un primo momento di attesa e spaesamento, la preoccupazione per il caro vita porterà ancora maggiore interesse su una meta che non ha eguali in termini di prezzo. E la possibilità di partire da casa, a costi ancor minori grazie alle tante agevolazioni e vantaggi offerti dall’Aeroporto di Cuneo, sarà ancora più premiante”.

Il volo sarà operato dall’aeroporto di Cuneo ogni martedì e per lo scalo cuneese si tratta del ritorno dei voli charter estivi su destinazioni leisure.

“Siamo felici dell’avvio di questa collaborazione con TH Group e il brand Baobab, che segna il ritorno dei voli charter estivi leisure dall’aeroporto di Cuneo verso una destinazione accessibile e competitiva, in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia varietà di viaggiatori e che vuole soddisfare la domanda del nostro territorio per questo tipo di prodotto” ha dichiarato Anna Milanese, accountable manager dell’Aeroporto di Cuneo.

La collaborazione guarda già al futuro: TH Group ha infatti integrato nei propri sistemi di vendita anche i voli di linea dall’aeroporto di Cuneo verso Cagliari e Palermo, disponibili anche in pacchetti volo + soggiorno, acquistabili direttamente sulla piattaforma del tour operator.