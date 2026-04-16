Cinque rotte in più dagli aeroporti veneti nell’estate Ryanair

Saranno 5 le nuove rotte che verranno operate da Ryanair sugli aeroporti del Veneto nel corso della programmazione estiva: tre riguarderanno lo scalo di Venezia, con i voli su Budapest, Siviglia e Alicante, e due da Verona, Tirana e Trapani. Le new entry porteranno il totale a 83 direttrici, effettuate grazie anche ai 6 aerei basati sul triveneto, 4 a Venezia e 2 a Treviso.

“Continuiamo a registrare una crescita record in tutta Italia, investendo negli aeroporti regionali come Venezia, Verona e Treviso, dove quest’estate opereremo con 6 aeromobili basati (per un investimento di 600 milioni di dollari), offrendo oltre 5,2 milioni di posti a basse tariffe su 83 rotte, garantendo ai passeggeri in partenza dal Veneto una scelta più ampia che mai”, evidenzia Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair.