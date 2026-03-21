United: le Polaris Studio pronte al debutto sul B787-9 Dreamliner

Debutterà il prossimo 22 aprile il nuovo prodotto di business class di United, Polaris Studio. La new entry farà il suo esordio su uno dei nuovi B787-9 Dreamliner che entrerà in servizio tra San Francisco e Singapore. Poi la settimana successiva sarà la volta del secondo aeromobile, in questo caso per la tratta su Londra, sempre da San Francisco.

I Dreamliner sono configurati con otto posti Polaris Studio distribuiti nelle prime due file. Dispongono inoltre di 56 cabine Polaris business class standard, 35 sedili Premium Plus in premium economy e 39 posti Economy Plus con spazio extra per le gambe. Hanno solo 89 posti in classe economica standard, si legge su Travelweekly. In confronto, la configurazione attuale del Dreamliner di United è di 48 posti in business class e 21 in premium economy, più 39 posti Economy Plus e 149 in economy.

Oltre allo spazio extra, gli Studi Polaris sono dotati delle prime porte scorrevoli per la privacy di United. Tuttavia, le porte non saranno disponibili al momento del lancio perché non sono ancora certificate.