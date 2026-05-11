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Dimensione Turismo gioca d’anticipo sull’inverno con ‘Speciale Capodanno 2027’

Dimensione Turismo gioca d’anticipo sull’inverno. L’operatore ha lanciato online il nuovo ‘Speciale Capodanno 2027’, un ventaglio di itinerari per scoprire l’Asia e il Sud America nel periodo delle festività.

La programmazione propone tour con partenze garantite nelle date festive e con quote definite. Tra le proposte di punta, ‘Tra Vietnam e Cambogia’, con voli Vietnam Airlines; ‘Vietnam Discovery’, con voli Singapore Airlines; ‘Thailandia e Sri Lanka’, con voli Turkish Airlines; ‘Singapore e Phi Phi Island’, con voli Singapore Airlines; e ‘Brasile-Tour Maravilha’, con voli TAP Air Portugal.

Gli itinerari alternano città storiche, siti archeologici, paesaggi naturali e momenti dedicati all’osservazione delle tradizioni locali.

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