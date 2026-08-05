TTG Italia
Italian Exhibition Group

TripSuite porta
l’IA nelle agenzie
di viaggi

TripSuite apre l’intelligenza artificiale alle agenzie di viaggi con un server Model Context Protocol (un tool che consente di collegare l’IA a dati e risorse esterni), disponibile senza costi aggiuntivi.

La soluzione collega la piattaforma Crm, contabile e di gestione dei flussi di lavoro a Claude e ChatGpt; gli assistenti IA possono dialogare con e-mail, documenti, siti dei fornitori e altri strumenti.

I consulenti potranno creare richieste VIP usando profili, preferenze (incluse intolleranze alimentare o esigenze specifiche) e note del cliente, aggiornare una pratica partendo da un itinerario ricevuto via e-mail, predisporre solleciti di pagamento e verificare la coerenza tra prenotazioni, fatture e comunicazioni.

Controllo costante

Il sistema supporterà agenti programmati per controllare ogni mattina i viaggi attivi e segnalare anomalie. Le agenzie decideranno chi avrà accesso e potranno revocarlo in ogni momento.

Per la ceo Jacey Jones, in questo modo l’Intelligenza artificiale diventerà un connettore tra piattaforme prive di integrazioni dirette.

Ti è piaciuta questa notizia?
Condividi questo articolo
Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana
Più lette
Oggi
Settimana