American, stretta sui rimborsi per gli acquisti last minute

American Airlines annuncia la stretta sui rimborsi per gli acquisti a ridosso del decollo. Con la nuova policy, le prenotazioni effettuate nei sette giorni precedenti la partenza non danno diritto alla restituzione dell’importo se il passeggero cancella entro 24 ore dall’acquisto. Finora, negli Stati Uniti, il rimborso era disponibile per le cancellazioni richieste nelle 24 ore successive alla prenotazione, purché il volo partisse almeno due giorni dopo.
Il vettore si allinea ai requisiti minimi del Dipartimento dei Trasporti Usa. La disciplina è simile a quella di United, ma rigida rispetto a Delta, che accetta il rimborso fino al termine del giorno seguente all’acquisto o alla mezzanotte del giorno della partenza, in base alla scadenza che arriva prima. American mantiene l’opzione che consente di bloccare la prenotazione per 24 ore, lasciando al viaggiatore il tempo di decidere prima della conferma.
Remo Vangelista