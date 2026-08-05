In un periodo ancora segnato dall’incertezza, Guiness Travel guarda avanti, puntando con decisione sulla programmazione invernale con il nuovo catalogo ‘Dicembre & Capodanno 2027’. L’operatore rafforza l’offerta dedicata alle festività di fine anno, proponendo 120 partenze in tutto il mondo.

Tra le novità della stagione figurano il Gran Tour dello Sri Lanka, che entra per la prima volta nella programmazione di Capodanno, e un ulteriore ampliamento della proposta dedicata alla Thailandia.

Altre destinazioni protagoniste della programmazione sono il Giappone - che continua a rappresentare uno dei punti di forza dell’offerta dell’operatore -, l’India e il Vietnam, combinato con Laos e Cambogia.

L’Europa rappresenta una valida alternativa per chi non vuole allontanarsi troppo dall’Italia. L’operatore propone Vienna, Praga e Budapest, Parigi, Lisbona e il Portogallo, Istanbul e Cappadocia.

Le mete per il Capodanno

Il catalogo comprende inoltre una ricca selezione di itinerari dedicati a chi desidera trascorrere il Capodanno a New York (dove il t.o. propone in esclusiva il soggiorno presso l’iconico Marriott Marquis di Times Square) o in mete come l’Egitto, il Marocco, l’Oman, l’Arabia Saudita, la Malesia, il Perù, il Messico, l’Argentina, la Namibia o il Sudafrica.

“La programmazione di fine anno - spiega l’operatore in una nota - rappresenta da sempre una delle sfide più impegnative per il turismo organizzato. È il periodo in cui la richiesta si concentra in poche settimane, la disponibilità dei voli diminuisce rapidamente e le strutture ricettive più richieste raggiungono con anticipo il tutto esaurito. Per questo Guiness Travel ha scelto di investire con decisione sul Capodanno 2027, costruendo la propria offerta molti mesi prima attraverso importanti allotment aerei e un’attenta selezione dei servizi a terra. Una strategia che permette oggi di proporre al mercato disponibilità concrete, prezzi garantiti e una programmazione definita in ogni dettaglio”.

Oltre a un’assistenza costante prima, durante e dopo la partenza, tutti gli itinerari sono accompagnati da un tour leader dall’Italia, figura che da sempre caratterizza il prodotto dell’operatore.

A supporto dell’advance booking, Guiness Travel conferma inoltre la campagna Prenota Prima, riservata alle prenotazioni effettuate entro il 30 settembre per le partenze di dicembre. Un’iniziativa che consente ai viaggiatori di accedere alle migliori disponibilità e alle condizioni più vantaggiose prima che la domanda entri nella fase più intensa.

Il catalogo ‘Dicembre & Capodanno 2027’ è già disponibile e scaricabile dal portale Guiness Travel e sarà distribuito anche all’edizione 2026 di TTG Travel Experience, dove il tour operator sarà presente all’interno dell’Astoi Hub.