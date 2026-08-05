Sacal, a luglio gli aeroporti calabresi crescono del 16,3%

Record a luglio per il sistema aeroportuale calabrese, che ha movimentato complessivamente 557.440 passeggeri con un incremento del +16,3% rispetto ai 479.196 di luglio 2025.

Secondo il dati della società di gestione Sacal, i passeggeri internazionali negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati 227.049, il 33,8% in più. La componente internazionale raggiunge così il 40,7% del traffico complessivo e si conferma il principale motore della crescita.

Tra gennaio e luglio 2026 i tre scali hanno movimentato complessivamente 2.735.377 passeggeri, il 10% in più. R. S.