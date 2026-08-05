Cina: multa a Trip.com per violazione delle norme sulla concorrenza

Trip.com è stata multata in CIna per 670 milioni di euro circa per aver violato le norme sulla concorrenza.

L’indagine, come riporta preferente.com, era partita lo scorso gennaio, quando l’autorità cinese per la concorrenza ha iniziato a indagare su alcune presunte condotte anticoncorrenziali.

L’indagine ha concluso che Trip.com ha abusato della sua posizione dominante sul mercato, riducendo i profitti legittimi della concorrenza. Il motivo è quello che accomuna provvedimenti simili arrivati in diverse parti del mondo per i portali che si occupano di prenotazioni alberghiere: l’imposizione di accordi di esclusiva che imponevano agli hotel di proporre determinati prezzi.

Trip.com ha accettato la sanzione.