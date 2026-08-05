Fs: sette treni storici in autunno fra Lombardia e Piemonte

Fondazione FS amplia l’offerta con sette treni storici autunnali tra Lombardia e Piemonte, dedicati a territorio ed enogastronomia.

Il Milano-Alba concentrerà tre partenze, pari al 43% del programma, nelle domeniche 11, 18 e 25 ottobre 2026. Il convoglio partirà da Milano Centrale alle 9.05 e raggiungerà Alba alle 12.35, via Pavia, Alessandria e Asti; ritorno alle 18.20 e arrivo alle 22. A bordo delle Gran Confort anni Settanta degustazioni, racconti sul Nebbiolo accompagneranno il viaggio verso le Langhe.

Il Torino-Canelli coprirà il restante 57% dell’offerta con quattro corse, l’1, 8, 15 e 22 novembre, su carrozze Centoporte anni Venti. Previste masterclass su vini, tipicità e cultura spumantistica di Alta Langa e Monferrato. Il debutto del 1° novembre avrà locomotiva a vapore: partenza alle 8.55, arrivo alle 11.29 e rientro alle 21.15. Nelle altre date Canelli sarà raggiunta alle 10.43, con ritorno a Torino alle 20.20.

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