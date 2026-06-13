Turkish Airlines, passeggeri in crescita da gennaio a maggio

Un aumento della capacità passeggeri del 2,5% con 7,9 milioni di pax trasportati. Sono questi i dati di maggio di Turkish Airlines, che chiude il mese con un coefficiente di riempimento dei voli internazionali dell’84% e dei voli domestici dell’84,4%.

I posti-chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 2,5%, raggiungendo 23,2 miliardi nel mese di maggio 2026 rispetto ai 22,6 miliardi dello stesso periodo del 2025.

Sono in crescita anche i dati complessivi del periodo da gennaio a maggio per il vettore.

Il numero totale di passeggeri è, infatti, aumentato del 7,3%, raggiungendo 36,4 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025. Il coefficiente di riempimento totale è stato pari all’83,6%. Il load factor internazionale si è attestato all’83,5%, mentre quello domestico all’84,3%. I posti-chilometro disponibili (ASK) sono cresciuti del 6,5%, raggiungendo 112,1 miliardi rispetto ai 105,3 miliardi dello stesso periodo del 2025.