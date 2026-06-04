Turkish in Air Europa: c’è il via libera del Governo spagnolo

C’è il via libera anche del Consiglio dei Ministri spagnolo all’ingresso di Turkish Airlines in Air Europa, con una quota compresa tra il 26 e il 27% delle quote. Si tratta di un requisito essenziale in quanto investimento di una società straniera in una società considerata strategica per il paese.
Secondo quanto riportato da Preferente, il Governo avrebbe posto come condizione che l'operazione, la cui somma ammonta a 300 milioni di euro, non influenzasse il ruolo che l'azienda spagnola svolge per l'Amministrazione nei contratti della Difesa, in riferimento al trasporto di personale militare, al dispiegamento di truppe e al rimpatrio dei cittadini spagnoli all'estero.
Per il completamento dell’operazione mancano ora le autorizzazioni da parte dell’Unione europea, il cui pronunciamento è atteso tra novembre e dicembre.
Remo Vangelista