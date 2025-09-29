Delta aumenta ancora sull’Europa con il New York-Porto

Non si arresta l’impegno di Delta Air Lines sui voli transatlantici verso l’Europa. A pochi giorni dall’annuncio delle due nuove rotte per la Sardegna, con il volo su Olbia, e per Malta, la compagnia Usa ha rivelato che nel prossimo orario estivo introdurrà anche una rotta su Porto, sempre dall’aeroporto Jfk di New York.
Segnando il primo servizio quotidiano di sempre del vettore tra queste città, Delta Air Lines inizierà i voli il 21 maggio 2026. La rotta da New York a Porto sarà servita utilizzando la flotta di Boeing 767-300ER del vettore. L’aereo offre una configurazione di cabina a quattro classi per il volo con 26 posti in business class, 18 posti in premium economy, 21 in economy plus e 151 in economy class.
Per la compagnia si tratta del secondo collegamento diretto sul Portogallo dopo il volo su Lisbona, mentre per Porto si tratterà dell’unico volo no-stop sugli Stati Uniti.
Remo Vangelista