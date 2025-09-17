Pippobello, aeroporto Olbia: “Volo Delta traguardo storico”

“Il lancio del volo diretto Olbia/New York JFK operato da Delta Air Lines segna un traguardo storico e strategico per la nostra isola. Con questo volo, la Sardegna fa un ulteriore passo in avanti, posizionandosi a livello globale e aprendo nuove opportunità per il turismo e la crescita economica”. Esprime grande soddisfazione Silvio Pippobello, ceo dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, dopo l’annuncio del nuovo collegamento che apre alla Sardegna nuove porte in materia di incoming di alto livello.

Il volo verrà attivato la prossima estate a partire dal 21 maggio e avrà 4 frequenze alla settimana. Una decisione, quella della compagnia Usa, presa in base ai risultati del sondaggio lanciato presso i propri membri del programma di fidelizzazione.

“Questo risultato è stato reso possibile grazie al supporto costante della Regione Sardegna, delle autorità aeronautiche, delle amministrazioni locali, così come delle associazioni di categoria e degli stakeholder del comparto turistico, che hanno creduto in questo progetto – aggiunge Pippobello -. Un piano portato avanti attraverso un percorso di sviluppo durato due anni. A Delta Air Lines va il nostro più sincero ringraziamento per aver voluto cogliere questa sfida, per affrontare la quale ci impegniamo ad offrire la nostra cooperazione più solida e concreta”.