I passeggeri appartenenti al programma di fidelizzazione di Delta SkyMiles scelgono la Sardegna e l’aeroporto di Olbia diventerà la nuova destinazione del network transatlantico del vettore Usa a partire dalla prossima estate. L’isola incassa un importante risultato e per il 2026 potrà contare su un volo diretto da New York che contribuirà a fare crescere il traffico dei turisti nordamericani.

“Con i nuovi collegamenti per la Sardegna continuiamo ad offrire ai nostri passeggeri più scelta e mete uniche nel loro genere, che fino ad ora non sono mai state servite da un volo diretto dagli Stati Uniti - spiega Paul Baldoni, senior vice president network planning di Delta -. Ora possiamo dire che il nostro network non solo è costruito per i nostri clienti più fedeli, ma addirittura da loro forgiato”.

Il volo per New York dalla Sardegna, attivo dal 21 maggio 2026, verrà operato con un aeromobile Boeing 767-300ER quattro volte a settimana. Sulla rotta i passeggeri potranno sperimentare quattro tipologie di cabina: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main.

Aggiungendo la Sardegna alle mete dell’orario estivo 2026, Delta rafforza la sua posizione di prima compagnia aerea statunitense per numero di voli sull’Italia, dove serve già gli aeroporti di Roma, Milano, Venezia, Napoli e Catania. Nel prossimo network estivo, inoltre, la compagnia inserirà anche collegamenti su Malta: l’isola è stata infatti scelta nel contest dai dipendenti.