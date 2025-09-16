Entra anche Zanzibar nella programmazione di Going Resort, che aggiunge al suo portfolio il Neptune Pwani Beach Resort & Spa sulla costa nord-orientale dell’isola. La programmazione prevederà pacchetti comprensivi di collegamenti aerei diretti da tre aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Verona e Milano Malpensa.

“Zanzibar esprime appieno la Going Stylosophy come l’abbiamo pensata e ne stiamo facendo il filo conduttore di tutti i resort del nostro portfolio – commenta Beppe Pellegrino, responsabile della divisione Going Resort -: con questa parola intendiamo uno stile di vacanza di qualità della ristorazione, di approccio gentile alle culture delle destinazioni, di intrattenimento soft e wellness che fanno stare bene sin dal primo momento in cui si atterra. Da viaggiatori”.

Il resort si trova sula spiaggia di Pwani Mchangani e verrà proposto con trattamento all inclusive comprensivo della formula dine around che consente di cenare illimitatamente in ristoranti alternativi. All’interno della struttura ci sono 5 bar, due piscine grandi, la spa “Earth & Rain” con sauna, bagno turco, 2 Jacuzzi e un’altra piscina di acqua dolce. Completano i servizi una boutique e strutture per conferenze, un miniclub, un centro di equitazione e uno di yoga, struttura per il Padel, un centro di sport acquatici e una palestra con vista sull'oceano.