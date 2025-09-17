Arrivano nuove incentivazioni all’interno del programma per le agenzie di Expedia TAAP. Fino al prossimo 20 ottobre gli attori della distribuzione potranno avere accesso a una scontistica speciale sul portfolio hotel disponibile per viaggi che dovranno essere effettuati entro il 31 marzo del prossimo anno.

“Questa promozione è pensata per offrire agli agenti la possibilità di guadagnare di più per ogni prenotazione – spiega la società in una nota -. Migliaia di hotel partecipano alla promozione di settembre, incluse strutture come il Park Lane New York, l'Hotel Zena Washington DC e il Viceroy Washington DC, garantendo ai clienti un'ampia gamma di sistemazioni tra le più richieste”.

Ad oggi Expedia TAAP collabora con oltre 160.000 agenti di viaggio in tutto il mondo, e offre un ampio inventario che include più di 3 milioni di strutture, 170.000 tra tour, attività, attrazioni e avventure, 110 società di autonoleggio e 500 compagnie aeree.