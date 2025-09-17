Venezia-Keflavik, nuovo volo diretto di Icelandair

Icelandair – rappresentata in Italia da Discover the world – annuncia l’apertura del volo direttore Venezia-Keflavik, che opererà dal 22 maggio al 18 ottobre 2026 nei giorni di martedì, venerdì e domenica.

I voli in arrivo a Keflavik saranno in coincidenza per Chicago, Washington, Baltimora, Toronto, Seattle, New York e Boston; mentre al rientro il volo per Venezia sarà in coincidenza con tutte 18 le città servite da Icelandair in Nord America.

Sono già aperte le prenotazioni nei maggiori CRS e Discover the world riceve le richieste per gruppi e allotment.