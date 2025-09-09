Alaska Airlines: più voli in Europa in codeshare con Icelandair

C’è ancora l’Europa nei piani di Alaska Airlines. Dopo l’annuncio dei voli diretti su Londra Heathrow, Roma Fiumicino e Reykjavik, proprio quest’ultima destinazione svolgerà un ruolo fondamentale nell’espansione del vettore sul Vecchio Continente, attraverso un accordo di codeshare con Icelandair.

Mancano ancora i dettagli dell’operazione, compresa la data dell’avvio del nuovo corso, ma le due compagnie hanno già annunciato che l’accordo partito qualche settimana fa e che includeva voli in connessione sugli Stati Uniti, ora avrà un aggiunta speculare su alcune rotte servite da Icelandair in Europa, che verranno rese note in un secondo tempo.

Le compagnie aeree aggiungeranno anche più voli di Alaska Airlines sulla costa occidentale e altrove al loro accordo di codeshare.