“Un passo significativo verso il rafforzamento dell’economia e il miglioramento delle condizioni lavorative”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè commenta gli effetti della detassazione delle mance voluta dal Governo.

Un provvedimento che, aggiunge il ministro, “porta oltre mille euro in più nelle buste paga dei lavoratori del settore”. E la somma è destinata ad aumentare ulteriormente se gli esercenti, dai ristoranti agli hotel, abiliteranno correttamente i loro POS. “Sul tema - spiega Santanchè - abbiamo attivato un tavolo di lavoro volto a facilitare le procedure di attivazione dei pagamenti elettronici. Al tempo stesso è necessario sensibilizzare gli utenti sull’importanza di pagare le mance tramite carta di credito anziché in contanti, che non vengono tracciati. Stiamo predisponendo una campagna dedicata per informare gli utenti della possibilità di corrispondere le mance tramite POS, contribuendo così all’incremento delle retribuzioni del personale”. Questo, conclude il ministro, non solo contribuirà a garantire un reddito più elevato per i lavoratori, ma promuoverà anche la trasparenza e la legalità nel settore.