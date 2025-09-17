La primavera del turismo si chiude al rialzo. I dati Istat sul travel nella Penisola nel secondo trimestre segnano un incremento del 4,7% nelle presenze rispetto allo scorso anno e questo nonostante il 2024 avesse visto una serie di stagioni record.

Gli arrivi nelle strutture ricettive sono aumentate dell’1,1%, con un’altalena tra i tre mesi: aprile in crescita, maggio in calo e giugno nuovamente al rialzo.

A crescere nel trimestre, come riporta ansa.it, sono stati sia gli italiani, che hanno segnato un +30%, sia gli stranieri, con un +5,9%. Nel complesso la componente estera ha rappresentato una quota pari al 60,5% delle presente totali.

Crescono i flussi nelle grandi città e nelle destinazioni di interesse culturale. In particolare, sono cresciute città come Milano, Firenze e Bologna (tutte con variazioni superiori all’8%); in calo invece Venezia, con un -6,1%.