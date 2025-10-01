Aibe, un booking engine basato sull’AI per le prenotazioni dirette negli hotel

Blastness, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per l’ospitalità, ha lanciato Aibe – Artificial Intelligence Booking Engine, il nuovo motore di prenotazione mobile-first pensato per migliorare l’esperienza di acquisto online degli ospiti e massimizzare le conversioni.

Aibe sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare ogni ricerca degli utenti e proporre le soluzioni più pertinenti, arricchite da contenuti visivi personalizzati e ordinate in base alle probabilità di scelta.

Come funziona il motore

Il motore consente di filtrare i risultati per prezzo, tipologia di camera e servizi, modificare il soggiorno direttamente dal carrello, prenotare più camere di categorie diverse o combinare soggiorni con date differenti in un’unica operazione. Questo percorso di acquisto senza interruzioni promette di incrementare l’engagement e semplificare l’esperienza per gli ospiti. Aibe consente, inoltre, una configurazione intuitiva e permette di creare e tradurre testi in 18 lingue, facilitando l’interazione con mercati internazionali e ottimizzando i processi interni dell’hotel.

Completa l’offerta l’AI Chatbot, che accompagna l’utente in tempo reale fino alla conferma della prenotazione, e i Direct Revenue Tools, che evidenziano offerte e vantaggi esclusivi per chi prenota direttamente. Tutti questi strumenti sono accessibili dalla Blastness Suite, un unico punto di gestione per monitorare e ottimizzare le performance del canale diretto.