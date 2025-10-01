AmaWaterways incontra le agenzie a Milano per i nuovi itinerari

Sono stati presentati al trade italiano i nuovi itinerari relativi alle partenze invernali di AmaWaterways, con crociere che spaziano dai principali fiumi europei al Mekong passando dal Nilo e il Chobe in Africa o la novità assoluta del fiume Magdalena in Colombia.

Nel corso di un evento a Milano la compagnia, rappresentata in Italia da Global Gsa, ha incontrato le agenzie di viaggi, alle quali è stato presentato anche il nuovo portale b2b dove i rappresentanti del trade possono consultare itinerari, schede tecniche delle navi, esperienze a bordo e altre informazioni utili.

“A bordo delle navi AmaWaterways, la stagione delle festività inizia a metà novembre e prosegue fino al Capodanno, offrendo esperienze indimenticabili per il Natale e l’inizio del nuovo anno – spiega la compagnia in una nota -. Le crociere a tema includono mercatini di Natale e festeggiamenti esclusivi di San Silvestro, con atmosfera elegante e intima grazie a un numero limitato di ospiti. Ogni dettaglio è curato per il massimo comfort: dagli allestimenti a tema, alla cucina gourmet, alle attività a bordo, fino alla spettacolare vista delle città illuminate dai fiumi europei”.