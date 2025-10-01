italGsa e MayfairJets rafforzano la partnership in Italia: nuove rotte per il 2026

ItalGsa, broker aeronautico specializzato nell’organizzazione e gestione di voli charter in tutto il mondo, e MayfairJets consolidano la loro presenza sul mercato italiano con una partnership strategica che punta a far crescere ulteriormente i flussi turistici verso l’Egitto.

Guidati da Angelo Lo Bianco e Gaetano Caminita, insieme a Mohamed Hamed – Co-Founder, VP Sales & Marketing MFJ Group, i due partner hanno raggiunto oltre 64.000 passeggeri trasportati e un obiettivo fissato a 70.000 entro la fine del 2025.

Nuovi collegamenti e focus 2026

La collaborazione ha già rafforzato le connessioni charter tra Italia ed Egitto e guarda al futuro con un piano di sviluppo ambizioso. Dopo l’avvio dei voli da Catania verso Luxor e Il Cairo (operativi da dicembre 2025 a giugno 2026 e nuovamente da ottobre 2026 a gennaio 2027), la programmazione 2026 prevede nuove rotte dai principali aeroporti italiani, tra cui Milano Malpensa, Bologna, Pisa, Torino, Verona, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Catania e Palermo.

Il piano congiunto guarda al medio termine con un obiettivo chiaro: raddoppiare le rotte entro il 2026 e consolidare la leadership italiana nei collegamenti charter verso l’Egitto.