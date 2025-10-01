Gaetano Intrieri non molla. Il ceo di Aeroitalia lotta ogni giorno per tenere in pista la compagnia . Adesso lavora infatti con i legali per dare un nome definitivo alla sua linea aerea, questo dopo il ricorso di Ita Airways. Ora dopo il primo accordo con Ita sembra che si possa passare in via definitiva (forse) al vecchio brand di Air Italy.

Vettore che gli arabi di Qatar Airways volevano farlo diventare il dominatore di Malpensa e invece dovettero alzare bandiera bianca a inizio del 2020. Con un rosso di esercizio decisamente pesante.

Il contenzioso giudiziario con Ita Airways ha così costretto Intrieri e soci a cambiare nome e presto inizieranno anche i lavori per cambiare la livrea del vettore e passare ad Air Italy.

Secondo quanto dichiarato da Intrieri a Repubblica il vecchio marchio, che un tempo è stato anche sotto il controllo del comandante Giuseppe Gentile, si può utilizzare. Intrieri con i suoi legali sta cercando anche di mantenere la possibilità di mantenere la bandiera italiana in livrea. E su questo punto si stanno aprendo buone possibilità.

Si tratta di una via di uscita per mantenere attiva un'aerolinea che malgrado scatti in avanti e frenate improvvise ha cercato di mantenere in pista un brand italiano. Un'impresa riuscita a pochi visto che negli ultimi 30 anni sono scomparsi dal mercato una lunga serie di vettori che per qualche tempo hanno accarezzato sogni di gloria. Tutti poi fermati dallo strapotere di Alitalia, dalla mancanza di investitori e di progetti strutturati. Intrieri vuole smentire questo trend e da qualche anno cerca ribattere colpo su colpo. Adesso prova a tenere duro rispolverando Air Italy.