Viaggi del Mappamondo aggiunge la Tanzania all’offerta

Entra anche la Tanzania nel portfolio di offerte di Viaggi del Mappamondo in Africa. Diverse le proposte messe a punto dal tour operator, che vanno dai “Safari nei Parchi del Nord” con focus su Tarangire, Serengeti e Ngorongoro al “Tutto Tanzania” che combina 4 notti di safari e 5 a Zanzibar passando per l’itinerario “Swahili Soul”, che garantisce incontro ravvicinato con le etnie della Tanzania.

“Crediamo che la Tanzania sarà una delle mete più richieste del continente africano nei prossimi anni - commenta Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo -, ma come sempre ogni passo che facciamo è ponderato e frutto di competenza sulla destinazione”.

Ai viaggiatori amanti dei soggiorni mare, in abbinamento all’isola di Zanzibar, vengono suggeriti alcuni programmi per trascorrere qualche notte nel Serengeti o nel Saadani National Park. “Nel corso delle tappe ad Arusha - spiega Fabrizio Cianella, product manager Africa - i clienti Mappamondo, in esclusiva, avranno la possibilità di sperimentare anche i sapori e i profumi del luogo, visitando le coffee farm della zona e partecipando a divertenti cooking class dove fare la spesa nel mercato locale sarà un ricordo memorabile”.