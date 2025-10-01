Il villaggio olandese dei mulini a vento introduce il ticket d’ingresso

L’overtourism non risparmia i mulini olandesi. Zaanse Schans, il villaggio famoso proprio per le celebri costruzioni, sta facendo i conti con l’eccessivo affollamento: così ha deciso di introdurre un biglietto dell’importo di 17,50 euro per accedere sia ai mulini che ai musei.

Come riporta quotidiano.net, il biglietto di ingresso dovrebbe scattare nel 2026. L’importo raccolto, secondo quanto affermato, sarà destinato alla manutenzione del sito.

Solo nel 2024 Zaanse Schans ha accolto 2,6 milioni di visitatori: un numero decisamente importante per un villaggio con circa 100 residenti. I flussi hanno messo a dura prova le infrastrutture nonché la vita quotidiana dei residenti.

Il biglietto consentirà l’accesso a due mulini a scelta, al Museo dei Mulini e al Museo Zaans.