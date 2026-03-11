Roland Fasel nuovo presidente di Capella Hotel Group

Capella Hotel Group ha un nuovo presidente, e per i ruolo ha scelto un nome molto noto nel mondo dell’hotellerie di lusso. Si tratta di Roland Fasel, che culmina una lunga carriera trascorsa fra i principali brand del mondo luxury.

Il suo primo incarico come direttore generale risale al 1994 allo Shangri-La di Singapore, prima di tornare in Europa a dirigere una delle icone dell’ospitalità contemporanea, il Badrutt's Palace Hotel di St. Moritz, in Svizzera.

Poi ancora, è stato direttore dell’InterContinental London Park Lane nel Regno Unito e nel 2008 direttore generale del Dorchester di Londra, diventando anche direttore regionale per il Regno Unito del Dorchester Group. Nel 2017, fu notato da Aman che gli affidò il ruolo di chief operating officer. Lasciata Aman nel 2023, diventa group chief operating officer del Maybourne Hotel Group.

Il suo arrivo al Capella Hotel Group è in linea con lo stesso impegno verso standard e visioni elevati. Nel suo nuovo ruolo di presidente, Roland Fasel guiderà la crescita dei due marchi del gruppo, Capella e Patina, il cui portfolio dovrebbe raddoppiare entro il 2030. Porterà con sé la sua visione strategica, la sua vasta esperienza operativa e la sua profonda comprensione dell'eccellenza.